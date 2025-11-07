Brasil goleia a Indonésia e garante vaga antecipada no mata-mata do Mundial Sub-17

A seleção brasileira masculina carimbou vaga antecipada na fase eliminatória do Mundial Sub-17, em Doha (Catar), ao aplicar 4 a 0 na Indonésia nesta sexta-feira (7), pela segunda rodada do Grupo H.

Luís Eduardo abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Pouco depois, um gol contra de Panji e outro de Felipe Morais ampliaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ruan Pablo fechou a goleada com um belo chute de fora da área.

Com o resultado, o Brasil chegou a seis pontos e lidera o grupo ao lado de Zâmbia, próxima adversária na segunda-feira (10), às 11h45 (horário de Brasília). As duas seleções já estão classificadas para o mata-mata, mas a Amarelinha precisa apenas de um empate para confirmar a liderança.

Bicampeã em 1997 e 1999, e dona de quatro títulos mundiais (2003 e 2019), a equipe comandada pelo técnico segue firme na busca pelo pentacampeonato. O torneio vai até 27 de novembro.

