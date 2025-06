Brasil investiga 10 novos casos suspeitos de gripe aviária; nenhum em granjas comerciais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga, atualmente, 10 casos suspeitos de influenza aviária (H5N1) em diferentes regiões do Brasil.

Segundo o boletim atualizado nesta sexta-feira (6), os focos em análise envolvem criações domésticas e aves silvestres, sem nenhum registro em granjas comerciais, setor que, até o momento, teve apenas um caso confirmado desde o início do surto no país.

As criações domésticas sob investigação estão localizadas nos municípios de Lábrea (AM), Castanhal (PA), Itaituba (PA), Campinápolis (MT), Novo Cruzeiro (MG) e Alegre (ES), envolvendo aves de subsistência, como galinhas.

Já entre os casos em aves silvestres, há suspeitas em Santo Antônio do Monte (MG) com um pombo, Mateus Leme (MG) com um cisne-negro, Belo Horizonte (MG) com uma coruja-orelhuda, e em Angra dos Reis (RJ) com um albatroz-de-sobrancelha.

Desde a primeira confirmação de influenza aviária em uma ave silvestre em maio de 2023, o Brasil contabiliza:

171 casos confirmados no total;

167 em animais silvestres (sendo 163 aves e 4 leões-marinhos);

3 em criações domésticas de subsistência;

1 em granja comercial, ocorrido em Montenegro (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, em maio deste ano.

