Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Brasil monitora movimentação militar dos EUA na costa da Venezuela

O deslocamento americano é atribuído a questões migratórias e de proteção da fronteira sul do país norte-americano

20 agosto 2025 - 09h54Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Com a chegada de três navios destróieres de mísseis guiados “U.S. Aegis” na Costa da Venezuela, o Brasil também monitora a movimentação militar dos Estados Unidos que atua contra ameaças dos cartéis de drogas da América Latina, segundo a Agência Reuters.

A movimentação americana é atribuída a questões migratórias e de proteção da fronteira sul dos Estados Unidos.
Na segunda-feira (18), sem se referir aos navios de guerra, Nicolás Maduro fez alusão ao que chamou de "a estranha e bizarra ameaça de um império em declínio."

O governo não acredita em um risco efetivo de uma intervenção americana a ponto de se tentar remover o presidente do país do poder, segundo fontes ouvidas pela CNN.

Os movimentos, por ora, são vistos como provocações de Donald Trump contra Nicolás Maduro e são acompanhados de falas recorrentes que o governo americano tem feito contra a Venezuela.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, subiu o tom contra o presidente do país nesta terça-feira (19) e o atrelou a um “cartel narcoterrorista”, do qual Maduro seria um chefe “fugitivo” indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente da França, Emmanuel Macron, e presidente Lula 
Brasil
Lula e Macron discutem cooperação bilateral, comércio e mudanças climáticas em ligação
Senadora na abertura dos trabalhos -
Política
"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS
Foto:
Política
Senado Federal aprova procurador do MPMS para integrar o CNMP
Presidente Lula e Vladimir Putin
Brasil
Lula e Putin conversam por telefone sobre cenário internacional e paz na Ucrânia
Bolsas de sangue
Brasil
STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião
Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza; cantor diz que está bem
Brasil
Bell Marques passa mal durante prova de corrida em Fortaleza
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Hytalo Santos foi preso, assim como o marido Israel Nata
Brasil
Investigado por exposição de menores, influenciador Hytalo Santos é preso
Amazônia tem maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes do país, diz pesquisa
Brasil
Amazônia tem maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes do país, diz pesquisa
Foto: Reprodução/TV Globo
Brasil
JD1TV: Criminosos incendeiam ônibus lotado de passageiros em São Paulo

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã