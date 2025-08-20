Brasil monitora movimentação militar dos EUA na costa da Venezuela

Com a chegada de três navios destróieres de mísseis guiados “U.S. Aegis” na Costa da Venezuela, o Brasil também monitora a movimentação militar dos Estados Unidos que atua contra ameaças dos cartéis de drogas da América Latina, segundo a Agência Reuters.

A movimentação americana é atribuída a questões migratórias e de proteção da fronteira sul dos Estados Unidos.

Na segunda-feira (18), sem se referir aos navios de guerra, Nicolás Maduro fez alusão ao que chamou de "a estranha e bizarra ameaça de um império em declínio."



O governo não acredita em um risco efetivo de uma intervenção americana a ponto de se tentar remover o presidente do país do poder, segundo fontes ouvidas pela CNN.



Os movimentos, por ora, são vistos como provocações de Donald Trump contra Nicolás Maduro e são acompanhados de falas recorrentes que o governo americano tem feito contra a Venezuela.



A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, subiu o tom contra o presidente do país nesta terça-feira (19) e o atrelou a um “cartel narcoterrorista”, do qual Maduro seria um chefe “fugitivo” indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas.

