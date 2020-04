Brasil tem 455 mortes e mais de 10,5 mil casos confirmados de coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 12h deste domingo (5), 10.568 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 455 mortes pela Covid-19. Apenas dois estados ainda não registraram mortes: Acre e Tocantins. O Mato GRosso do SUl registrou neste 64 infectados e uma morte.

Nesta tarde, Pernambuco registrou mais sete mortes por Covid-19, chegando a 21. Foram quatro mulheres e três homens, todos com mais de 60 anos.

Na manhã deste domingo, o governo do Amazonas registrou a 13ª morte no estado. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a vítima é um homem de 55 anos com histórico de obesidade. Ele foi internado no dia 24 de março com quadro de tosse, febre alta e dificuldade respiratória.

A Bahia também registrou a nona morte neste domingo. O paciente era um idoso de 87 anos que estava internado em hospital público de Salvador e morreu na sexta-feira (3). Resultado de exame laboratorial saiu neste domingo (5).

Ainda nesta manhã, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais divulgou que o estado confirmou mais 68 casos da doença, somando 498. O número de mortes no estado permanece o mesmo, seis.

No início da tarde deste sábado (4), um homem de 60 anos morreu de coronavírus no Hospital de Emergência de Macapá; ele estava internado com pneumonia. Foi a primeira morte do Amapá.

