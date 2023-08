Brasil terá presidência do G20 pela primeira vez

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O Brasil receberá pela primeira vez a Presidência do G20 após a 18ª Cúpula de chefes de Estado e governo do G20, o grupo que reúne 19 das principais economias do mundo e a União Europeia, que acontece nos próximos dias 9 e 10 de setembro em Nova Delhi, capital da Índia, para onde o presidente Lula viajará.

O mandato brasileiro será exercido de 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024. Como país ocupante da Presidência, o Brasil será responsável por organizar a próxima cúpula, que deve ocorrer em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Durante a viagem à Índia, o presidente Lula vai participar de três reuniões de trabalho do G20 e deve receber líderes de outras nações para reuniões bilaterais. Ele fará o último discurso da cúpula, na tarde do dia 10, após receber simbolicamente a Presidência, que será entregue pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

O embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), detalhou as expectativas para a cúpula e as prioridades para a Presidência brasileira em 2024. Ele atua como ‘sherpa’ (representante do chefe de governo) do Brasil no G20.

“O presidente apresentará no seu discurso as prioridades brasileiras, mas ele já tem antecipado alguns dos temas que serão muito caros à Presidência brasileira. Em uma entrevista na semana passada, ele mencionou o combate às desigualdades, não só na área social, mas desigualdade entre países, de acesso a recursos, e sobretudo em áreas como combate à fome, combate à pobreza, a agenda social de maneira geral”, afirmou o embaixador.

Sobre o G20

O grupo é formado por 19 países dos 5 continentes, mais a União Europeia, unindo nações consideradas desenvolvidas e em desenvolvimento. Fazem parte: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia.

Nove outros países foram convidados para a cúpula: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes, Espanha, Ilhas Maurício, Nigéria, Omã, Países Baixos e Singapura. Vários organismos internacionais são convidados fixos nas cúpulas do G20: ONU, FMI, Banco Mundial, OMS, OMC, OIT, OCDE, União Africana, Agência de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD) e Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O grupo responde conjuntamente por cerca de 80% do PIB mundial e 75% do comércio internacional, além de dois terços da população e 60% do território do planeta.

