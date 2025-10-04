Menu
Brasil trará do Japão o antídoto para tratamento de intoxicação por metanol

De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o número de notificações subiu para 127 em todo o país

04 outubro 2025 - 11h31Sarah Chaves
Ministro Alexandre Padilha durante anúnciaMinistro Alexandre Padilha durante anúncia   (Piauí)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou neste sábado (5) a compra de 2.500 unidades de fomepizol, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. A aquisição foi feita junto à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), com fornecimento vindo do Japão. A previsão é que as doses cheguem ao Brasil na próxima semana.

Padilha destacou que o objetivo é ampliar o acesso ao tratamento em meio ao aumento de casos de intoxicação por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. “O ministério já firmou a aquisição e a previsão de chegada desse outro antídoto na próxima semana. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, também o fomepizol”, afirmou.

De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 127 em todo o país, com 11 casos confirmados em laboratório.

Doze mortes estão relacionadas: uma confirmada em São Paulo e outras 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 em MS). Na sexta-feira (3), Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram seus primeiros casos suspeitos.

Além do fomepizol, o governo federal também garantiu o fornecimento de etanol farmacêutico, usado no tratamento de intoxicações. Já foram adquiridas 4.300 unidades, e mais 12 mil ampolas produzidas por indústria nacional devem ser entregues na próxima semana. O ministério ainda negocia a compra de outras 60 mil unidades.

Vanguard - Sound

