Brasil volta a exigir visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália nesta quinta

O governo brasileiro retoma nesta quinta-feira (10) a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A emissão do documento será feita de forma totalmente eletrônica e, caso aprovado, o turista receberá o documento por e-mail.

A exigência de vistos foi restabelecida por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início do terceiro mandato, em 2023. A determinação do atual presidente exigiria o visto a partir de 1° de outubro de 2023. A data foi postergada três vezes: para 10 de janeiro de 2024, 10 de abril de 2024 e, por último, 10 de abril de 2025.

A decisão do governo foi tomada antes das tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, a diversos países do mundo. A taxa determinada para o Brasil foi a tarifa mínima, de 10%. Além disso, o decreto revertia uma medida do governo Jair Bolsonaro (PL), que havia dispensado a necessidade de visto para turistas americanos, canadenses e australianos.

Agora, para entrar no Brasil, os turistas deverão pagar uma taxa de US$ 80,90, cerca de R$ 488,64. O sistema para solicitação dos vistos eletrônicos está disponível no site da VFS Global (https://brazil.vfsevisa.com/).

Após o pagamento da taxa, o solicitante receberá um e-mail confirmando o status da inscrição, indicando se a inscrição foi aprovada, rejeitada ou se a documentação adicional será necessária.

Com a solicitação aprovada, o solicitante receberá um arquivo em PDF com o eVisa por e-mail. Depois disso será necessário baixar, imprimir e apresentar o visto eletrônico no momento do embarque e desembarque no Brasil.

