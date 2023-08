Brasileiro é encontrado morto em Londres

Um brasileiro foi encontrado morto em Londres, capital da Inglaterra, na sexta-feira (11). A família de Garça, no interior de São Paulo, conta que ficou sabendo da morte por amigos e reclama que não consegue informações sobre as circunstâncias da morte de Rodrigo Folcato, que tinha 38 anos.

De acordo com informações do g1, o pai de Rodrigo, Francisco Folcato, que mora na cidade no interior de SP, ficou sabendo da morte do filho por amigos que receberam a informação de vizinhos de Rodrigo, que viram viaturas da polícia britânica no endereço do brasileiro em Londres.

Ainda de acordo com Francisco, até esta quarta-feira (16), a família não havia recebido informações oficiais sobre a causa da morte de Rodrigo e nem sobre o translado do corpo para o Brasil. O brasileiro morava na Inglaterra há 14 anos e fez sua última visita ao Brasil em março deste ano, contou o pai.

Rodrigo trabalhava como instrutor de academia no país europeu. Uma postagem feita em um grupo de apoio para brasileiros que moram na Inglaterra, um dos integrantes apelou por informações sobre a morte de Rodrigo.

O g1 entrou em contato com o Itamaraty, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Segundo a família, uma advogada inglesa foi contatada para levantar detalhes do ocorrido.

