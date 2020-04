Brasileiros receberão orientações sobre coronavírus por SMS

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O Governo Federal irá enviar a partir desta quarta-feira (22), SMS para todos os números de celulares ativos no país com orientações para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

A mensagem reforça cuidados que os cidadãos devem ter para conter o avanço da contaminação pelo vírus, como evitar aglomerações e lavar bem as mãos. Populações de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, os estados com o maior número absoluto de casos confirmados, serão as primeiras a receberem os avisos pelo celular.

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional, coordena o envio de alertas por SMS, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Atualmente, além da Defesa Civil Nacional, o sistema é utilizado por 100 Defesas Civis estaduais e municipais.

Só entre março e abril, mais de 150 milhões de mensagens com orientações sobre o novo coronavírus foram disparadas para números já cadastrados no serviço de alertas de desastres naturais. Em todo o país, nove milhões de celulares estão habilitados para receber informações de defesas civis locais.

