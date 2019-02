BRF anuncia recall de cortes de frango em Dourados

Mauro Silva com Veja

Saiba Mais Geral Procon encontra produtos vencidos e autua conveniência em Sidrolândia

A empresa de alimentos BRF Foods anunciou um recall de cortes de frangos in natura da marca Perdigão produzido em Dourados. O anuncio foi feito nesta quarta-feira (13) e de acordo com a empresa, testes do controle de qualidade dos lotes produzidos entre outubro e novembro apontaram risco da presença de Salmonella enteritidis.

De acordo com matéria publicada pela Veja, a BRF afirmou que estão sendo recolhidas 167,7 toneladas de coxas e sobrecoxas sem osso, meio peito sem osso e sem pele, filézinhos de frango, filé de peito e coração.

Os produtos foram produzidos entre 30 de outubro a 12 de novembro de 2018 e com carimbo de inspeção do SIF (Secretaria de Inspeção Federal). Também estão sendo recolhidas 299,6 toneladas de produtos que foram exportadas ao mercado internacional.

Conforme nota da empresa, o microorganismo não sobrevive se o alimento for cozido, frito ou assado. Caso esse procedimento não seja seguido a Salmonella enteritidis traz riscos à saúde, o que pode causar infecção gastrointestinal. Os sintomas pode ser: dores abdominais, diarreia, febre e vômito.

A reportagem do JD1 Notícas entrou em contato com a BRF de Dourados, porém a empresa negou esclarecimentos sobre o recall.

Saiba Mais Geral Procon encontra produtos vencidos e autua conveniência em Sidrolândia

Deixe seu Comentário

Leia Também