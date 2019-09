Bruno Wendling assume a presidência do Fornatur

Saiba Mais Cultura Fundação da Cultura analisa demandas para o Estado

O diretor-presidente da Fundação de Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, foi eleito presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Turismo (Fornatur) durante o próximo biênio tendo como vice-presidente o Secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Otávio Leite. A escolha do novo presidente aconteceu na terça-feira (24) na realização do Fórum que acontece em São Paulo que também promoverá nesta quarta-feira (25) O maior evento do Turismo no Brasil, a 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa,

Criado em novembro de 2000 o Fornatur é formado por secretários de Estado de Turismo ou Presidentes de Órgão Estaduais de Turismo. Durante os encontros, realizados bimestralmente, os membros se reúnem para deliberar sobre temas relevantes do turismo nacional, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais, expressando o pensamento e a ação do executivo estadual na gestão do turismo, constituindo-se um bloco de expressão técnica e política.

Com a indicação de Bruno para presidente, ele agora tem assento no Conselho Nacional do Turismo e atua, junto com o Conselho Nacional do Turismo, como órgão de assessoramento ao Ministério do Turismo, na elaboração e implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas e projetos nacionais.

Esta é a segunda vez que Mato Grosso do Sul presidente o órgão. A primeira foi em 2009, na gestão de Nilde Brun como diretora-presidente da Fundtur.

Saiba Mais Cultura Fundação da Cultura analisa demandas para o Estado

Deixe seu Comentário

Leia Também