Cacique Raoni, que recebeu Angelina Jolie, é admitido no Grau de Grã-Cruz

Angelina Jolie visita aldeia indígena e é recebida pelo cacique Raoni

Conhecido internacionalmente como uma das principais vozes na luta indígena e ambiental, o Cacique Raoni foi reconhecido pelo presidente Lula, na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito.

O ato foi oficializado em publicação do Diário Oficial da União. A Ordem Nacional do Mérito, é designada em virtude dos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos dos povos indígenas, da Floresta Amazônica e do meio ambiente.

Nesta semana, o Cacique Raoni foi foco da mídia nacional, ao receber a atriz, Angelina Jolie na aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, na região do Xingu.

A artista, famosa por apoiar causas humanitárias e direitos humanos há mais de 20 anos, foi ao local com a organização Re:wild para se reunir com o cacique e outras lideranças Kayapó para conhecer a conexão do povo indígena com a floresta.

