Caixa abre agências para saques de auxílio em espécie neste sábado

As agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas neste sábado (2), das 8h às 14h, exclusivamente para tirar dúvidas de beneficiários do auxílio emergencial nascidos de janeiro a outubro e fazer o pagamento dos que, nesse grupo, desejam receber o crédito em dinheiro.

Pelo calendário inicial informado pelo banco, nascidos em setembro e outubro receberiam o benefício a partir de segunda-feira (4), mas com a abertura das agências esse pagamento será antecipado. No dia 5 de maio será a vez de pessoas que querem receber a ajuda em espécie e fazem aniversário em novembro e dezembro.

Em todo o país, 902 agências estarão abertas para realizar o atendimento. Para evitar aglomerações, a Caixa orienta que a população só se dirija a esses locais em último caso. A prioridade do banco é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo Caixa Tem, que dá acesso à poupança social digital.

A Caixa lembra ainda que beneficiários do Bolsa Família recebem o crédito no mesmo calendário e na mesma forma do benefício regular, por meio do cartão Bolsa Família nos canais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Confira abaixo a relação das agências da Caixa que estão abertas neste feriado:

MS CAMPO GRANDE - CENTRO 1979 AG. AV. AFONSO PENA, MS AV. AFONSO PENA, 3.436 MS CAMPO GRANDE - CENTRO 1568 AG. BARÃO DO RIO BRANCO, MS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1119 MS CAMPO GRANDE - CENTRO 17 AG. CENTRO CAMPO GRANDE, MS RUA 13 DE MAIO, 2837 MS CAMPO GRANDE - CORONEL ANTONINO 1464 AG. PANTANAL, MS AV. CORONEL ANTONINO, 98 MS CAMPO GRANDE - UNIVERSITÁRIO 3252 AG. RODOVIÁRIA, MS AV. GURY MARQUES, 1292 MS CAMPO GRANDE - VILA BANDEIRANTE 1108 AG. AV. BANDEIRANTES, MS AV. BANDEIRANTES, 2010 MS CAMPO GRANDE - VILA NASSER 4741 AG. CIDADE MORENA, MS AV TAMANDARÉ, 2957 - LOJA 16/25 MS CAMPO GRANDE - VILA SANTA DOROTEIA 2224 AG. AV. ZAHRAN, MS AVENIDA EDUARDO ELIAS ZAHRAN, 1.789 MS CORUMBÁ - CENTRO 18 AG. CORUMBA, MS R CUIABÁ, 1388 MS DOURADOS - CENTRO 562 AG. DOURADOS, MS RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 1555 MS NAVIRAÍ - CENTRO 787 AG. NAVIRAÍ, MS PRAÇA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS, 477 MS NOVA ALVORADA DO SUL - JARDIM ELDORADO 4637 AG. NOVA ALVORADA DO SUL, MS AV IRINEU DE SOUZA ARAUJO, 1221 MS NOVA ANDRADINA - CENTRO 788 AG. NOVA ANDRADINA, MS AV. ANT. JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 1480 MS PARANAÍBA - CENTRO 987 AG. PARANAÍBA, MS CAPITÃO MARTINHO, 555 MS PONTA PORÃ - CENTRO 886 AG. PONTA PORÃ, MS AV. BRASIL, 3154 MS TRÊS LAGOAS - CENTRO 563 AG. TRÊS LAGOAS, MS AV. ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, 321

