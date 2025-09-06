Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Câmara aprova projeto que proíbe descontos indevidos em benefícios do INSS

O texto define novas regras para autorizações, prevê ressarcimento aos beneficiários lesados e transfere definição da taxa de juros para o Conselho Monetário Nacional

06 setembro 2025 - 12h25Sarah Chaves, com Agência Câmara
Deputados aprovaram o projeto na sessão do Plenário Deputados aprovaram o projeto na sessão do Plenário    (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputado  )

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe descontos automáticos nas aposentadorias e pensões do INSS para mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados, mesmo com autorização do beneficiário. A proposta segue para o Senado.

O texto, substitutivo do deputado Danilo Forte (União-CE) ao PL 1546/24, mantém o desconto apenas para antecipação do benefício junto a bancos, modalidade que cobra juros sobre o valor adiantado. Também transfere do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a definição da taxa máxima de juros para crédito consignado, atendendo a uma ação judicial em andamento.

O projeto prevê que o INSS faça busca ativa para identificar beneficiários prejudicados por descontos indevidos e obrigue a devolução dos valores cobrados irregularmente pelas instituições financeiras em até 30 dias. Caso a devolução não ocorra, o INSS assume o pagamento e cobra depois as instituições, sem usar recursos da Seguridade Social.

Além disso, a proposta endurece as regras para contratação de empréstimos consignados: o desconto só pode ser autorizado com termo autenticado por biometria, reconhecimento facial, impressão digital ou assinatura eletrônica qualificada. Cada contratação bloqueia o benefício para novas operações até nova autorização. Procurações e autorizações por telefone ficam proibidas.

O projeto também atualiza regras de sequestro de bens em casos de crimes contra a administração pública, incluindo descontos indevidos no INSS, permitindo a medida já na fase de investigação.

Na área social, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa deverá priorizar projetos que promovam saúde, inclusão digital e educação financeira para idosos.

Relator e deputados destacaram que o projeto combate fraudes e protege os beneficiários, especialmente os mais vulneráveis. No entanto, houve críticas por não responsabilizar bancos da mesma forma que o INSS. Parlamentares também defenderam medidas mais duras contra abusos em crédito consignado.

A proposta reforça o compromisso com a segurança dos benefícios previdenciários e prevê mecanismos para ressarcimento e prevenção de descontos irregulares, buscando maior transparência e controle no uso dos recursos públicos.

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) -
Política
Rodolfo Nogueira acredita que anistia trará Justiça ao Brasil
Divulgação: Polícia Federal
Brasil
Governo Federal define recesso de fim de ano para servidores com compensação de horas
Foto: Sindicato Dos Produtores Rurais De Uberaba (SRU)
Brasil
Pronaf e Plano Safra da agricultura familiar são aprovados pelo Congresso para se tornar Lei
Plenário do CNJ -
Justiça
Quase cinco anos após início das operações, CNJ recomenda PIX em serviços judiciais
Jaime Elias Verruck -
Política
Verruck indica possibilidade de disputar cargo federal em 2026
Foto: PF
Brasil
Polícia Federal desarticula grupo de tráfico internacional de mulheres
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Foto: Unsplash
Brasil
Plano Brasil Soberano: Publicada Medida Provisória que R$ 30 Bilhões a exportadores
Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS