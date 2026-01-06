Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30,8 mil

A Câmara dos Deputados publicou o edital de abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Legislativo federal, com vagas de nível superior e formação de cadastro de reserva. O certame será executado pelo Cebraspe e as provas estão previstas para ocorrer nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, com lotação exclusiva em Brasília.

O concurso oferece vagas para dois cargos. O primeiro é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que exige diploma de graduação em qualquer área. São 35 vagas no total, somadas as imediatas e o cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 30.853,99 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Entre as atribuições estão o planejamento, a orientação e a execução de atividades administrativas e legislativas, além do apoio técnico à Mesa Diretora, às comissões, às lideranças partidárias e à administração da Casa, incluindo atuação em áreas como orçamento, finanças, licitações, gestão de pessoas, tecnologia da informação e técnica legislativa.

O segundo cargo é o de Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo, também com exigência de nível superior em qualquer área de formação. Assim como o cargo de analista, são 35 vagas entre imediatas e cadastro de reserva.

A remuneração inicial é de R$ 21.008,19, com jornada de 40 horas semanais. As funções envolvem atividades de apoio técnico e operacional aos trabalhos legislativos e administrativos, elaboração de documentos e relatórios, além do suporte às unidades administrativas, comissões e lideranças.

As inscrições serão realizadas de 5 a 26 de janeiro, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília) exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, . A taxa de inscrição é de R$ 130 para o cargo de analista legislativo e de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo, com possibilidade de isenção nos casos previstos em lei.

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas simultaneamente em todo o país.

