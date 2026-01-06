Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30,8 mil

O edital prevê vagas para analista e técnico legislativo, ambos de nível superior, com provas aplicadas em todo o país

06 janeiro 2026 - 11h23Sarah Chaves
Palácio do Congresso NacionalPalácio do Congresso Nacional   (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados publicou o edital de abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos no âmbito do Poder Legislativo federal, com vagas de nível superior e formação de cadastro de reserva. O certame será executado pelo Cebraspe e as provas estão previstas para ocorrer nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal, com lotação exclusiva em Brasília. 

O concurso oferece vagas para dois cargos. O primeiro é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, que exige diploma de graduação em qualquer área. São 35 vagas no total, somadas as imediatas e o cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 30.853,99 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Entre as atribuições estão o planejamento, a orientação e a execução de atividades administrativas e legislativas, além do apoio técnico à Mesa Diretora, às comissões, às lideranças partidárias e à administração da Casa, incluindo atuação em áreas como orçamento, finanças, licitações, gestão de pessoas, tecnologia da informação e técnica legislativa.

O segundo cargo é o de Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo, também com exigência de nível superior em qualquer área de formação. Assim como o cargo de analista, são 35 vagas entre imediatas e cadastro de reserva.

A remuneração inicial é de R$ 21.008,19, com jornada de 40 horas semanais. As funções envolvem atividades de apoio técnico e operacional aos trabalhos legislativos e administrativos, elaboração de documentos e relatórios, além do suporte às unidades administrativas, comissões e lideranças.

As inscrições serão realizadas de 5 a 26 de janeiro, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília) exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe,. A taxa de inscrição é de R$ 130 para o cargo de analista legislativo e de R$ 100 para o cargo de técnico legislativo, com possibilidade de isenção nos casos previstos em lei.

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas simultaneamente em todo o país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O prazo legal para o veto do presidente Lula termina em 12 de janeiro
Política
Lula pode vetar 'PL da Dosimetria' em ato simbólico neste 8 de janeiro
Droga apreendida pelo FICCO/MG -
Justiça
Justiça nega soltar homem preso em MG com 6 toneladas de maconha que saiu de MS
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF faz ato especial para lembrar ataques do 8 de janeiro, três anos após invasões
Foto: Laboratório Cristália
Brasil
Anvisa autoriza testes clínicos de medicamento brasileiro para lesão medular
A contribuição representa 5% do novo salário
Brasil
Contribuição mensal do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026
Primeira Superlua do ano poderá ser vista neste sábado
Brasil
Primeira Superlua do ano poderá ser vista neste sábado
Imagem ilustrativa
Brasil
Brasil oficializa parceria com Reino Unido para prevenir tráfico humano
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Audiência de custódia -
Justiça
Norma do CNJ e CNMP "blinda" imagem de réus e prevê punições por vazamentos
Reforma da previdência: Saiba quais são as mudanças
Brasil
Reforma da previdência: Saiba quais são as mudanças

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul