Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Brasil

Câmara salva Zambelli e suspende mandato de Glauber Braga

A decisão do plenário a favor da deputada contrariou a CCJ, que obteve maioria pela perda do mandato

11 dezembro 2025 - 09h53Sarah Chaves
Carla Zambelli e Glauber BragaCarla Zambelli e Glauber Braga  

Por 227 votos a 170, a Câmara dos Deputados salvou o mandato da bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP),  presa na Itália, para onde fugiu após ter sido condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A votação ocorreu nesta quarta-feira (10). A cassação só ocorreria com a maioria de 257 deputados.

Na terça (9), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), surpreendeu líderes partidários ao anunciar que levaria o caso ao plenário no dia seguinte. Motta também informou que, antes do recesso, seriam definidos os futuros de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), além da situação de Glauber Braga (PSOL-RJ), cuja suspensão foi confirmada na quarta.

Zambelli foi condenada em maio à perda do mandato e a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), cometida com auxílio do hacker Walter Delgatti Neto, também condenado. Cabia ao plenário decidir sobre a manutenção do mandato, com base no entendimento de Motta de que a Constituição atribui ao Congresso a palavra final nesses casos. Inicialmente, o presidente havia indicado que a Mesa apenas homologaria a ordem do STF, mas recuou após pressão do PL e remeteu o caso à CCJ em junho.
Assim como ocorreu com Glauber Braga, o corporativismo e a percepção de que a cassação é uma medida extrema pesaram a favor de Zambelli. Soma-se a isso o ambiente de insatisfação crescente entre deputados e o STF. Ainda assim, adversários da parlamentar relembraram durante o debate o episódio em que ela sacou uma arma contra um homem na véspera do segundo turno de 2022, fato que também resultou em condenação.

Ausente do plenário, Zambelli foi defendida pelo advogado Fabio Pagnozzi, que afirmou que ela renunciaria mesmo se absolvida pela Câmara. Ele disse que a condenação se baseia apenas no depoimento de um hacker e que a cassação abriria precedente perigoso para outros parlamentares investigados no STF.

Mais cedo, Zambelli participou remotamente da sessão da CCJ, enquanto seu filho acompanhava presencialmente. Ela declarou buscar justiça para preservar a honra do Parlamento e afirmou ter sido a primeira a denunciar o que chamou de “ditadura” do Supremo.

O relatório aprovado na CCJ, de autoria de Cláudio Cajado (PP-BA), sustentou que a Câmara enfrenta situação incontornável diante da condenação definitiva, do regime fechado e da prisão da deputada na Itália, onde foi detida após fugir por Argentina e Estados Unidos. Segundo a acusação, Delgatti emitiu ordem falsa de prisão contra Alexandre de Moraes a pedido dela. Zambelli nega ter participado da redação do documento e diz ter conhecido o material adulterado apenas depois dos fatos.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Essa é a maior redução anual registrada nos últimos 20 anos, superando a queda de 5,1% entre 2015 e 2016
Brasil
Nascimentos no Brasil caem 5,8% em 2024 e alcança maior queda em 20 anos
Presidente Lula (PT)
Brasil
Lula sinaliza veto ao projeto da Dosimetria
Fachada de uma loja -
Justiça
Por descumprir direitos trabalhistas, varejista é condenada a pagar R$ 200 mil de indenização
Governo regulamenta modernização da CNH que reduz em até 80% custo de documentos
Brasil
Governo regulamenta modernização da CNH que reduz em até 80% custo de documentos
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Justiça
STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro
Foto: Reprodução
Brasil
Congresso deve ganhar prazo para atualizar Lei do Impeachment
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários
Brasil
Governo atualiza normas de controle pós-comercialização de produtos veterinários
Biblioteca Mário de Andrade
Brasil
Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo
Foto: Freepik
Brasil
Lei endurece punições e amplia proteção a vítimas de crimes sexuais
Wagner Moura e Tânia Maria em "O Agente Secreto"
Brasil
"O Agente Secreto" conquista três indicações ao Globo de Ouro 2026

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica