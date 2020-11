Candidato a vereador é baleado durante live

Na manhã da última segunda-feira (9), o candidato a vereador Ricardo de Moura (PL) foi alvejado por 2 tiros enquanto fazia uma live durante a campanha política, em Guarulhos, São Paulo.

Nas imagens, o candidato cita que através de uma denúncia online, ele foi até o local vistoriar uma obra que nunca foi finalizada. Ele critica a demora do poder público na execução da obra, e questiona: “Até quando?”.

No momento do questionamento a fala de Ricardo é interrompida por dois tiros. Em seguida, ele cai no chão e grita de dor.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Guarulhos está investigando a tentativa de homicídio.

Assista ao vídeo clicando aqui.

