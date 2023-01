Cantor Renatinho, do grupo Bokaloka, morre após sofrer infarto durante show

O cantor Renatinho Boka Loka morreu na noite desta quinta-feira (5), no Instituto Nacional de Cardiologia, na Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pelo emprersário do cantor em uma rede social.

Renatinho tinha sido internado na noite desta quarta-feira (4) no Hospital Lourenço Jorge, na Zona Oeste, após passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square. Ele foi transferido no início da noite desta quinta, mas não resistiu.

"Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira", diz a nota de falecimento postada nas redes do empresário.

O cantor sofreu um princípio de infarto na noite de quarta, menos de oito meses após colocar dois stents e desobstruir 90% da aorta.

O artista teve um infarto agudo no miocárdio em maio de 2022, em Paris, durante turnê pela Europa, e também sobre a rotina corrida dos shows. Ele revelou que, só no ano passado, foram 446 apresentações.

Deixe seu Comentário

Leia Também