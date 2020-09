Cariocas e turistas lotam as praias em feriadão de sol no Rio

Flávio Veras, com informações do G1

Cariocas e turistas voltaram a desrespeitar as regras da prefeitura e ocuparam, neste domingo (6) de sol, as areias das praias do Rio com barracas e cadeiras.

No início da tarde, foram registradas aglomerações com grande a movimentação de pessoas na praia de Ipanema, no trecho próximo ao Arpoador, e não havia fiscalização. No local, bombeiros fizeram vários resgates de banhistas.

Um decreto municipal liberou os ambulantes e o banho de mar na Fase 5, mas proibiu a permanência na areia

