Brasil

Carnaval do Rio é reconhecido como manifestação da cultura nacional

A celebração carioca passa a ter respaldo jurídico para ações de preservação

08 agosto 2025 - 11h11
Foto: Alexandre Loureiro / Riotur  

O Carnaval do Município do Rio de Janeiro foi oficialmente reconhecido como manifestação da cultura nacional, por meio de lei sancionada pelo presidente Lula. A nova legislação reforça a importância histórica, cultural e simbólica do evento, que se consolidou como uma das maiores expressões culturais do Brasil e do mundo.

Neste ano, o Carnaval reuniu mais de 8 milhões de foliões na cidade do Rio de Janeiro, segundo dados divulgados pela Riotur. Ao todo, foram 453 blocos de rua autorizados e mais de 200 desfiles realizados, consolidando a capital fluminense como o maior destino turístico do período carnavalesco no país.

Além da dimensão cultural, o evento tem forte impacto econômico, pois movimenta setores como turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e economia criativa, gerando emprego e renda para milhares de trabalhadores formais e informais.

Com a sanção da nova lei, o Carnaval carioca passa a ter respaldo jurídico para ações de preservação, valorização e fomento.

