Caroline Bittencourt é velada em Embu das Artes

O corpo da modelo Caroline Bittencourt, encontrado na tarde de segunda-feira (29), perto da praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte paulista, está sendo velado na cidade de Embu das Artes.

A modelo foi vítima da tempestade que atingiu o litoral no último domingo. Ela estava em uma embarcação com o marido, Jorge Sestini, e caiu no mar.

Em São Vicente as chuvas acompanhadas de ventania deixaram uma idosa morta após ser atingida por uma árvore. Um ambulante, de 72 anos, foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal de São Vicente, com ferimentos, hematomas e fratura na costela.

Em Santos, um homem de 35 anos foi atingido por uma árvore. Ele foi resgatado pelo Samu e encaminhado a Santa Casa em situação estável. De acordo com a prefeitura, ventos de 82 km/h com rajadas de até 150 km/h atingiram a cidade, resultando pelo menos 31 quedas de árvores e interdições no trânsito devido a falta de energia elétrica, com semáforos apagados e intermitentes.

