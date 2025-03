Carros alegÃ³ricos pegam fogo em avenida de SÃ£o Paulo

Dois carros alegóricos ficaram destruídos em um incêndio na avenida Eliseu de Almeida em São Paulo. A União de Escolas de Samba Paulistanas (UESP) informou que o fogo atingiu as alegorias da Leandro de Itaquera e outra da Unidos de São Miguel, do Grupo Especial de Bairros da UESP.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou numa fiação da avenida Eliseu de Almeida, nas proximidades da Vila Sônia e acabou atingindo os dois carros alegóricos e um outro automóvel que estava no local. Não houve vítimas.

Em nota, a União das Escolas de Samba informou que em reunião emergencial realizada no domingo entre a diretoria da UESP e os 12 presidentes das escolas de samba do grupo Especial de Bairros ficou decidido, em consenso, que apenas um carro alegórico de cada escola será avaliado (de acordo com a escolha das agremiações) no quesito Alegoria e nenhuma escola será penalizada no quesito Enredo pela ausência de uma das alegorias.

