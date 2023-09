Casa de ministro Fernando Haddad é invadida por grupo na madrugada

A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi invadida durante a madrugada desta quinta-feira (14) por um grupo de criminosos na zona sul de São Paulo.

A suspeita da invasão partiu de uma funcionária que chegava no imóvel e notou o portão arrombado.

Segundo as informações, câmeras de segurança flagraram que, por volta das 3h da madrugada, uma motocicleta parou na frente da casa e um suspeito desceu, indo em direção ao portão e arrombando ele. Na sequência, imagens mostram um carro com homens armados chegando no local.

A ação durou poucos minutos, pois o grupo entrou no quintal e logo saiu do imóvel, não levando nada de valor.

Haddad e sua família estavam na residência no momento da invasão. As imagens foram entregues à Polícia Federal, que investiga o caso.

