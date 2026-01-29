Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Caso Orelha: Justiça dá 24 horas para redes removerem informações sobre adolescentes

A decisão determina exclusão de postagens que divulguem dados pessoais dos envolvidos na morte do cachorro na Praia Brava

29 janeiro 2026 - 14h14Sarah Chaves
Cão "Orelha", animal comunitário que morreu por maus-tratosCão "Orelha", animal comunitário que morreu por maus-tratos   (Foto: Reprodução)

A Justiça catarinense dá o prazo de 24 horas para que redes sociais e plataformas digitais removam conteúdos que divulguem informações pessoais dos adolescentes envolvidos na morte do Cão Orelha, ocorrida na Praia Brava. A decisão foi proferida pela Vara da Infância e Juventude de Florianópolis (SC).

Conforme a determinação, Instagram e Facebook, da Meta, e o TikTok, da Bytedance, devem excluir postagens que identifiquem os adolescentes por meio de imagens, vídeos ou qualquer outro dado pessoal, além de bloquear novos uploads que permitam a republicação desse material. Já o WhatsApp deverá adotar medidas para impedir o encaminhamento e o compartilhamento dos conteúdos relacionados ao caso.

O descumprimento da decisão judicial poderá resultar em multa diária, e usuários que insistirem na divulgação das informações podem ter suas contas bloqueadas. A liminar, segundo o juiz responsável, está amparada nos princípios e direitos assegurados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Advogados que atuam na defesa de dois adolescentes se manifestaram após a decisão. “O linchamento virtual, ameaças e desinformação não são aceitáveis, principalmente contra menores de idade em um processo que ainda está sob investigação”, afirmou Rodrigo Duarte.

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil. As empresas citadas não haviam se manifestado até a publicação deste texto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) informou que não irá comentar a decisão. O espaço permanece aberto para manifestações

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro
Brasil
CPMI do INSS retoma trabalhos com foco em banqueiros e ouvirá Vorcaro
Sabatinas no Senado envolvem STF, CVM e órgãos de controle em 2026
Brasil
Senado inicia 2026 com fila de sabatinas para cargos estratégicos
Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes
Brasil
Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
Foto: Wayhomestudio
Brasil
Planos de saúde passam a cobrir Momelotinibe para tratamento oncológico
Gás natural terá leve queda no preço
Brasil
Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
O Agente Secreto
Brasil
'O Agente Secreto' entra na disputa do Bafta 2026
Foto: O Globo
Brasil
INSS autoriza perícia médica por videochamada em nove cidades de MS
Sargento da PM é punido com três dias de detenção por causa do tamanho do bigode
Brasil
Sargento é punido com detenção por tamanho do bigode na PM
Empresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regime
Brasil
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina em 31 de janeiro
Relator Maurício Carvalho
Brasil
Comissão da Câmara aprova programa de internet gratuita para famílias de baixa renda

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores