Cavou a própria morte: Idoso sonha com tesouro, faz buraco e morre ao cair dentro

João Pimenta da Silva, de 71 anos, morreu depois de sonhar que havia ouro debaixo da casa dele, cavar um buraco de 40 metros de profundidade e acabar caindo dentro dele durante as escavações. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (4), na cidade de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A escavação aconteceu na área de serviço da casa da vítima, familiares contaram que ele afirmou ter sonhado com o tesouro antes de começar a fazer o buraco.

Depois disso, ele iniciou a jornada cavando um círculo no chão de aproximadamente 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade.

Ontem, ao sair do buraco, João se desequilibrou em uma estrutura de madeira na parte de cima da escavação. Por conta disso, ele caiu lá dentro e acabou morrendo na hora.

Conforme o G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada da vítima. João tinha politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, laceração do abdômen e tronco e traumatismo craniano grave.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

