Brasil

Celular explode no bolso e fere mãos e pernas de monitora em escola

Caso aconteceu nesta quarta-feira na cidade de Cruzeiro, Distrito Federal

12 novembro 2025 - 18h52
A monitora está fora de perigo e passa bemA monitora está fora de perigo e passa bem   (Foto: Metrópoles)

Uma monitora de uma escola particular localizada no Cruzeiro, no Distrito Federal, sofreu queimaduras nas mãos e nas pernas depois que o celular que carregava no bolso da calça explodiu. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com o site Metrópoles, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, por volta das 9h, após relatos de uma explosão dentro da escola. A mulher recebeu atendimento ainda no local e, posteriormente, foi levada ao hospital de referência.

Segundo informações apuradas pelo Metrópoles, a monitora está fora de perigo e passa bem. Até o momento, não há detalhes sobre o modelo do aparelho nem sobre o que pode ter provocado a explosão.

