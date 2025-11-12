Celular explode no bolso e fere mãos e pernas de monitora em escola

Uma monitora de uma escola particular localizada no Cruzeiro, no Distrito Federal, sofreu queimaduras nas mãos e nas pernas depois que o celular que carregava no bolso da calça explodiu. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (12).
De acordo com o site Metrópoles, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, por volta das 9h, após relatos de uma explosão dentro da escola. A mulher recebeu atendimento ainda no local e, posteriormente, foi levada ao hospital de referência.
Segundo informações apuradas pelo Metrópoles, a monitora está fora de perigo e passa bem. Até o momento, não há detalhes sobre o modelo do aparelho nem sobre o que pode ter provocado a explosão.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Brasil
Turismo internacional no Brasil alcança marca recorde com 7,8 milhões de visitantes só esse ano
Brasil
INSS poderá fazer busca ativa por aposentados com valores a receber
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Brasil
Marco da Segurança propõe fim do auxílio-reclusão e prisão federal para líderes de facções
Brasil
App gov.br ganha facilidades para pessoas com deficiência e mais recursos para todos os usuários
Brasil
Anvisa manda recolher suplementos das marcas Proteus e Bugroon por falta de licença sanitária
Brasil
Governo autoriza nomeação de aprovados no Concurso Nacional Unificado
Justiça
STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura
Brasil
MS lidera ranking nacional em acessibilidade digital com novo sistema de monitoramento
Brasil