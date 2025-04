Celular explode no bolso e homem fica gravemente ferido

Gabrielly Gonzalez, com g1

Um homem, de 47 anos, ficou gravemente ferido após o celular explodir no bolso dele. O caso aconteceu em Avaré (SP) e segundo a família, Aparecido de Jesus Romão teve queimaduras de 3º grau na perna e foi levado ao pronto-socorro do município.

Irmã da vítima, Cristina Aparecida Almeida Candini, de 55 anos, disse ao g1 que o incidente aconteceu no dia 12 de abril, quando o irmão estava em casa, no bairro Bom Sucesso, e o celular explodiu em seu bolso. Outro irmão que estava com ele foi quem o levou até o hospital onde passou por atendimento.

No pronto-socorro, Aparecido foi orientado a um tratamento para ser feito na casa, mas a ferida acabou infeccionando depois de três dias.

Ele voltou para atendimento, onde a ferida foi fechada e seguiu com acompanhamento em uma Unidade Básica de Atendimento (UBS). A família agora busca atendimento em um hospital para tratar queimaduras.

Cristina relatou que uma médica na UBS fez o encaminhamento para ele ser transferido e receber atendimento especializado. O encaminhamento foi levado até o pronto-socorro na quarta-feira (23), onde ficou em observação esperando na fila para transferência.

