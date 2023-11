Cemitério usa Inteligência Artificial para dar 'vida' a fotos de mortos

O Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro, está recebendo os visitantes nesta quinta-feira (2), Dia de Finados, usando muita tecnologia.

Ao longo do dia, aqueles que estão visitando o túmulo de algum ente querido no local pôde conhecer a Sala Holográfica, que exibe hologramas (imagens tridimensionais em tamanho humano), incluindo o da cantora Elza Soares - sepultada no local em 2022, e de outras famílias que aceitaram participar da ação.

A Inteligência Artificial está disponível para todos os visitantes, que podem interagir com fotos de seus familiares, que ganharão “vida e movimento”, através da novidade.

Um concerto de piano holográfico também é apresentado ao longo do dia através do holograma do pianista Alfredo Sertã.

A tecnologia é tanta que tem dividido opiniões na internet. "Não sei se eu iria querer ver algum ente meu assim, não iria suportar a saudade", escreveu uma internauta. "Nossa, ver a pessoa assim e não poder ter mais ela, machuca", comentou outro.

"Eu gostaria de ver minha mãe assim. Seria como ter ela pertinho de mim mais uma vez", se outra internauta.

