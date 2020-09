Cenas fortes: Mulher morre depois de ser esfaqueada em praça pública

Brenda Assis, com informações CM7

Na última quarta-feira (23), uma mulher identificada como Evelyn Emirary Rodrigues, de 42 anos, de nacionalidade venezuelana, morreu após ser atacada com diversas facadas pelo corpo. A tragédia ocorreu no centro de Boa Vista, em praça pública, em Roraima

Segundo informações do site CM7, um rapaz que estava com a vítima também havia sido agredido, e saiu correndo desesperado por socorro.

O autor do crime seria o ex-companheiro de Evelyn, que a viu conversando com o outro homem e surtou, atacando ambos com golpes de faca.

Evelyn ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no Hospital Geral de Roraima. O assassino está foragido.

