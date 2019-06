Centenário de Claudio Santoro é comemorado no Theatro Municipal do Rio

Os cem anos de nascimento do maestro e compositor Claudio Santoro serão comemorados pela Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com uma única apresentação, no próximo domingo (16), às 17h. O valor do ingresso será R$ 10 para todos os lugares.

O concerto "Santoro 100 Anos: Prelúdios e Canções de Amor" relembra as obras "Ponteio", "Canto de Amor e Paz", "Mini Concerto Grosso", "Prelúdios e Canções de Amor", compostas por Santoro, considerado um dos mais versáteis músicos brasileiros, que foi compositor, regente, professor, pesquisador e violinista. A informação é da assessoria de imprensa do Theatro Municipal, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

O regente Marcelo de Jesus, graduado em piano, composição e regência pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) é o diretor musical e regente da orquestra na homenagem a Santoro. A soprano Flavia Fernandes interpretará "Canções de Amor".

Nascido em Manauara (AM), no dia 23 de novembro de 1919, Claudio Franco de Sá Santoro foi para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade. Na cidade, formou-se, em 1937, no Conservatório de Música do Distrito Federal (Rio de Janeiro). Um ano depois, já era professor assistente da instituição.

Em 1940, foi introduzido ao dodecafonismo por Hans Joachin Koellreuter, flautista e compositor alemão que se refugiou no Brasil com a ascensão do nazismo. Santoro compôs mais de 600 obras e recebeu inúmeros títulos e prêmios nacionais e internacionais. Faleceu em Brasília no dia 27 de março de 1989, regendo um ensaio da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional.

