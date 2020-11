Cientista brasileira que sequenciou o coronavírus vai integrar grupo da ONU

A brasileira Jaqueline Goes de Jesus foi convidada, na última quinta-feira (5), para integrar uma equipe de pesquisadores da Organização das Nações Unidas (ONU).

A cientista ficou conhecida por ter sido uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus nos primeiros casos da doença na América Latina.

Batizada de #TeamHalo, a iniciativa visa apoiar a colaboração entre cientistas de todo o mundo na pesquisa de vacinas seguras e eficazes contra a Covid-19. Entre outras ações, os integrantes da equipe postam vídeos em redes sociais mostrando o cotidiano de trabalho, além de responder perguntas do público e esclarecer sobre boatos e informações incorretas.

Segundo a ONU, os cientistas desejam enfatizar a natureza global do trabalho e reconhecer a contribuição de milhares de pessoas ao redor do mundo para conter a pandemia. Os vídeos podem ser acessados no Twitter e no Tik Tok.

