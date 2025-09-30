Menu
Brasil

CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas

O magistrado é investigado por conceder liminares a três detentos de alta periculosidade

30 setembro 2025 - 13h24Vinícius Santos com informações do Portal CBN Globo
Cairo Ítalo França David - Cairo Ítalo França David -   (Foto: Reprodução / AMAERJ)

O desembargador Cairo Ítalo França David, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele presidia a 5ª Câmara Criminal e é investigado por supostamente favorecer integrantes do Comando Vermelho em decisões judiciais.

Segundo informações do Portal CBN Globo, agentes do CNJ realizaram uma fiscalização administrativa no gabinete do magistrado, no âmbito de um processo que apura irregularidades na concessão de liminares. 

As suspeitas se concentram em atos ocorridos em agosto, quando, em um único domingo de plantão judiciário, o desembargador teria concedido liberdade a três detentos de alta periculosidade:

  • - Alekssandro Rocha Silva, conhecido como “Sam da Caicó”;

  • - Luciano da Silva Teixeira, o “Sardinha da Cidade de Deus”;

  • - Avelino Gonçalves Lima, apontado como líder do grupo criminoso Povo de Israel.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou, em nota, que não se manifestará sobre o caso, uma vez que o processo corre em segredo de justiça e tramita em outra esfera competente.

