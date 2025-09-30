CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas

O desembargador Cairo Ítalo França David, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele presidia a 5ª Câmara Criminal e é investigado por supostamente favorecer integrantes do Comando Vermelho em decisões judiciais.

Segundo informações do Portal CBN Globo, agentes do CNJ realizaram uma fiscalização administrativa no gabinete do magistrado, no âmbito de um processo que apura irregularidades na concessão de liminares.

As suspeitas se concentram em atos ocorridos em agosto, quando, em um único domingo de plantão judiciário, o desembargador teria concedido liberdade a três detentos de alta periculosidade:

- Alekssandro Rocha Silva, conhecido como “Sam da Caicó”;

- Luciano da Silva Teixeira, o “Sardinha da Cidade de Deus”;

- Avelino Gonçalves Lima, apontado como líder do grupo criminoso Povo de Israel.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou, em nota, que não se manifestará sobre o caso, uma vez que o processo corre em segredo de justiça e tramita em outra esfera competente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também