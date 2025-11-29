Menu
Brasil

Vídeo: Coach redpill, Thiago Schutz é preso em flagrante por violência doméstica

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu ligar para a polícia enquanto fugia

29 novembro 2025 - 12h50Sarah Chaves, com R7
Influenciador Thiago Schutz, conhecido como o "Calvo do Campari"Influenciador Thiago Schutz, conhecido como o "Calvo do Campari"   (Redes Sociais)

Tiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia na manhã deste sábado (29), no interior de São Paulo. O influenciador de 37 anos é suspeito de agredir a namorada, de 30 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu ligar para a polícia enquanto fugia. Ela foi encontrada na rua pela PM e relatou as agressões. Minutos depois, Tiago foi detido nas proximidades. A investigação também reuniu vídeos entregues aos policiais que registram parte do episódio.

A advogada da vítima, Nayara Thibes, informou que a jovem está em estado de choque, passou por atendimento no hospital municipal e relatou, além das agressões, uma tentativa de violência sexual. Em nota, a defesa afirma que adotará todas as medidas legais para que o influenciador responda por cada ato praticado.

O advogado de Tiago, Guilherme Wiltshire, disse que se deslocou até Salto, onde o influenciador está preso, e que só irá se manifestar após conversar com o cliente.

Schutz ficou conhecido nas redes sociais pela persona “Calvo do Campari”, marcada pela divulgação de conteúdos misóginos apresentados como “orientações” a homens.

Outras ocorrências
Em novembro de 2023 a Justiça de São Paulo decidiu nasuspender por dois anos o processo contra o consultor e influenciador Thiago Schutz por ameaça e violência psicológica contra a atriz Lívia La Gatto e a cantora e sambista Bruna Volpi. Os crimes foram cometidos em fevereiro deste ano pelas redes sociais.
A suspensão do processo foi proposta pelo Ministério Público (MP) e está condicionada a Thiago não vir a ser processado novamente por quaisquer outros crimes.  Além disso, ele está obrigado a comparecer bimestralmente por esse período a um cartório para assinar sua presença e justificar suas atividades profissionais. Também não poderá sair da cidade onde reside, por mais de oito dias, sem autorização.

Segundo a acusação, os crimes ocorreram após Lívia e Bruna criticarem comentários de Thiago sobre mulheres, que consideraram machistas e misóginos. Em março, a Justiça de São Paulo havia aceitado a denúncia da Promotoria e tornado Thiago da Cruz Schoba, que se apresenta como Thiago Schutz na internet, réu no processo. Ele sempre respondeu em liberdade.

Ainda em março, a Justiça já havia concedido medidas cautelares a Lívia e Bruna, a pedido delas, para que Thiago não se aproxime de nenhuma das duas. Ele estava obrigado a ficar, no mínimo, 300 metros distante das duas. Também estava proibido de falar com elas, seja pessoalmente ou pela web
 

