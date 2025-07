Imagina o susto: Cobra é encontrada dentro de berço de bebê

Uma cobra foi encontrada dentro de um berço de bebê nesta quarta-feira (30) em uma residência de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Apesar do susto, o bebê estava seguro, fora do quarto no momento, e ninguém ficou ferido.

A serpente, identificada como uma caninana (Spilotes pullatus), não é peçonhenta e não representa risco para os humanos.

O resgate foi realizado por uma equipe da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), acionada pelos moradores. Durante o procedimento, o animal chegou a se enroscar no berço, mas foi retirado em segurança e devolvido à natureza.

Segundo o biólogo Gilberto Ademar Duwe, a caninana é uma espécie importante para o equilíbrio ambiental, alimentando-se de roedores, lagartos, aves e até outras cobras. “Ela ajuda no controle de animais que podem causar danos à saúde humana e à agricultura”, destacou.

De coloração contrastante entre preto e amarelo, a caninana é uma cobra terrestre e arborícola, comum em várias regiões do Brasil. Quando ameaçada, infla o pescoço e vibra a cauda numa tentativa de intimidar predadores.

A espécie é solitária e se aproxima de outros indivíduos apenas no período reprodutivo, que ocorre normalmente no meio do inverno.

Nessa fase, os machos realizam combates rituais. As fêmeas depositam cerca de oito ovos, que levam em torno de 65 dias para eclodir, com os filhotes nascendo no verão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também