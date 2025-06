Colisão entre ambulância que carregava pacientes e caminhão deixa quatro mortos

Quatro pessoas, ainda não identificadas morreram na manhã desta quinta-feira (5), após uma colisão frontal entre ambulância e um caminhão em Itapipoca, no interior do Ceará.



A ambulância era da cidade de Marco e teria saído do Hospital Municipal da cidade com o condutor e quatro pacientes, que iriam fazer um tratamento de saúde em Fortaleza. O acidente ocorreu no trajeto para a capital cearense.

Além de bater no caminhão baú, a ambulância atingiu outro caminhão menor, que estava estacionado em frente a uma residência, às margens da rodovia. Com o impacto, o caminhão saiu da pista.

Apenas um paciente que estava na ambulância sobreviveu e teve ferimentos leves. Os outros ocupantes do veículo morreram no local.



