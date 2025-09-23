Menu
Brasil

Com camisa do Vasco, ativista é agredida por torcedores do Flamengo

Monalisa Ferreira quebrou os dentes, sofreu luxação no braço e perdeu todo o material de trabalho após ataque

23 setembro 2025 - 15h24Carla Andréa
Monalisa Ferreira estava com camisa do Vasco e foi agredida por torcedores do Flamengo

A ativista da causa animal Monalisa Ferreira, de 48 anos, foi agredida por torcedores do Flamengo no último domingo (21), antes do clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no entorno do Maracanã, zona Norte do Rio de Janeiro.

Ela levou um soco no rosto, caiu no chão, quebrou dentes e sofreu luxação no braço. Monalisa contou que percorreu cerca de 54 quilômetros de Guaratiba, na zona Oeste, até a região do estádio, pelo lado da Mangueira, para vender doces e custear despesas com os cerca de 80 animais vítimas de maus-tratos que acolhe.

Perto do local, ela foi abordada por cinco torcedores rubro-negros, armados com pedaços de pau, que a ameaçaram de morte.

“Eles gritavam ‘vai morrer, vai morrer’. O mais novo mandou eu tirar a camisa do Vasco e me deu um soco no olho. Eu caí por cima do meu braço, quebrei a minha prótese dentária e deixei tudo para trás”, relatou.

Após a agressão, a vítima publicou um vídeo em sua página oficial pedindo paz nos estádios. O conteúdo ultrapassou 100 mil visualizações e foi compartilhado por influenciadores ligados aos quatro grandes clubes do Rio, que iniciaram campanhas de solidariedade para ajudá-la com os prejuízos.

Segundo a Polícia Militar, os comandos do BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) e do 6º BPM (Tijuca) não foram acionados para a ocorrência.

Monalisa afirmou que, por estar debilitada, ainda não registrou o caso na Polícia Civil, mas pretende fazê-lo até o fim da semana.

