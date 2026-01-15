Com filme brasileiro e Wagner Moura, Globo de Ouro bate recordes de audiência

Com a premiação do filme brasileiro 'O Agente Secreto' e o destaque para Wagner Moura, o Globo de Ouro deste ano se consolidou como o de maior engajamento da história da premiação. A 83ª edição alcançou média de 18 milhões de espectadores, segundo estimativas da Nielsen, confirmando a força do evento tanto na TV quanto no ambiente digital.

Ao longo da semana, a programação relacionada ao Globo de Ouro exibida pela CBS e pelo Paramount+, que incluiu a cerimônia, o tapete vermelho e o especial Golden Eve, alcançou 21 milhões de pessoas. Apenas a transmissão oficial reuniu quase nove milhões de espectadores, tornando a premiação o programa de entretenimento mais assistido da semana nos Estados Unidos e o maior público desde o Oscar de março de 2025.

Nas redes sociais, o impacto foi recorde. A cerimônia gerou 42 milhões de interações, alta de 5% em relação ao ano anterior, marcando a edição com maior engajamento digital de todos os tempos. Parte desse desempenho foi impulsionada pelo monólogo da apresentadora Nikki Glaser, que ultrapassou 14 milhões de visualizações em apenas 36 horas.

No cenário global, a hashtag oficial do evento liderou os assuntos mais comentados do mundo por 11 horas consecutivas e ficou no topo dos rankings em 27 países. O sucesso também se repetiu no Canadá, onde a transmissão pela Citytv registrou a maior audiência da história da emissora para o Globo de Ouro, com crescimento de 65% entre o público de 25 a 54 anos.

Com quase 400 votantes internacionais e distribuição licenciada para 16 parceiros em 165 territórios, a edição reforçou o alcance global da premiação e sua capacidade de mobilizar grandes audiências em múltiplas plataformas.

