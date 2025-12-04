Com IA, golpistas criam vaquinha fraudulenta em nome de mulher arrastada

A família de Tainara Silva Santos, 31 anos, denunciou que golpistas criaram uma vaquinha online para arrecadar R$ 35 mil em nome dela, alegando a compra de próteses. Tainara teve as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por um carro em São Paulo no sábado (29). Ela está internada desde então.

A denúncia foi confirmada por Luan, irmão de Tainara, que afirmou que indivíduos se passando por familiares conseguiram arrecadar cerca de R$ 200 antes da campanha ser rapidamente derrubada após a denúncia. Além disso, a família está tentando retirar um vídeo que circula nas redes sociais, no qual uma montagem feita por inteligência artificial a mostra em uma cadeira de rodas. Na postagem, imagens de Tainara com seus filhos, extraídas de suas redes sociais, também foram utilizadas de forma indevida. A família deve registrar um boletim de ocorrência contra a disseminação desse conteúdo falso.

O suspeito do atropelamento, Douglas Alves da Silva, 26 anos, fugiu após o crime e foi encontrado no domingo em um hotel na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Tainara segue internada em coma e passou por uma cirurgia na quarta-feira (4) para a colocação de pinos e uma sonda.

O crime

Douglas atropelou Tainara na manhã de sábado (29), no Parque Novo Mundo, zona norte da cidade. Ele a atingiu com um Golf preto enquanto ela caminhava em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê. Mesmo com o corpo da vítima preso ao veículo, ele continuou dirigindo e arrastou Tainara por vários metros.

O atropelamento foi capturado por câmeras de segurança e filmado por motoristas próximos, que registraram o carro com o corpo da vítima sendo arrastado pela marginal. Após o incidente, policiais militares usaram as imagens das câmeras e dados de radares da área para identificar o suspeito. Eles chegaram a um endereço que seria de Douglas, mas ele não estava lá no momento.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e várias pessoas que estavam no local testemunharam a cena. Um funcionário do estabelecimento afirmou à polícia que o motorista agiu de forma intencional, passando por cima da vítima e, após ela já estar sob o carro, ainda puxou o freio de mão e fez movimentos bruscos, como se tentasse agredi-la ainda mais.

