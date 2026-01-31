Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Com média de 232 por dia, Brasil registrou 84.760 desaparecimentos em 2025

Resultado é 4,1% superior ao de 2024, quando foram registrados 81.406 desaparecimentos.

31 janeiro 2026 - 16h49Taynara Menezes
Desde 2015 (75.916), o total de pessoas desaparecidas no Brasil só recuou em 2020 (63.151) e 2021 (67.362)Desde 2015 (75.916), o total de pessoas desaparecidas no Brasil só recuou em 2020 (63.151) e 2021 (67.362)   (Foto:Paulo Pinto/Agencia Brasil)

O Brasil registrou 84.760 casos de desaparecimento de pessoas em 2025. O número equivale a 232 sumiços diários e o resultado é 4,1% superior ao de 2024, quando foram registrados 81.406 desaparecimentos.

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) indicam que nem a criação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, em 2019, foi capaz de conter a escalada do problema. Naquele ano, foram contabilizados 81.306 ocorrências – resultado 4,2% inferior ao do ano passado. A legislação estabelece um conjunto de diretrizes e ações integradas com o objetivo de agilizar e articular a localização de pessoas desaparecidas no país, com foco na cooperação entre órgãos de segurança, saúde e assistência social.

Desde 2015 (75.916), o total de pessoas desaparecidas no Brasil só recuou em 2020 (63.151) e 2021 (67.362). Segundo especialistas, devido às restrições decorrentes da pandemia da covid-19 que, entre outras coisas, dificultaram o acesso às delegacias, ampliando a subnotificação.

“Há um consenso de que esta queda momentânea foi causada pela pandemia, pelo fato das pessoas terem que ficar em casa”, afirmou à Agência Brasil a coordenadora do Observatório de Desaparecimento de Pessoas no Brasil (ObDes), da Universidade de Brasília (UnB), Simone Rodrigues.

Pessoas localizadas

O total de pessoas localizadas também vem aumentando desde o início desta década. Em 2020, 37.561 pessoas dadas como desaparecidas reapareceram ou foram localizadas. Em 2025, este número saltou para 56.688 – alta de 51% no período e de 2% em relação a 2024, quando foram localizadas 55.530 pessoas.

De acordo com Simone, o avanço reflete tanto o crescente número de casos, quanto um aprimoramento das estratégias e ferramentas de busca.

“Tenho visto um maior empenho, principalmente nos últimos dois anos, em promover a interoperabilidade dos dados, a comunicação entre as instituições [federais, estaduais e municipais]”, disse a advogada e doutora em ciência política.

Para Simone, os dados oficiais não dão conta da real complexidade do problema. Inclusive porque, segundo ela, muitos desaparecimentos estão associados a crimes não esclarecidos. A exemplo do recente caso da corretora Daiane Alves de Souza, 43 anos, em Caldas Novas (GO).

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula
Brasil
Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado
Brasil
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado
Senado Federal - Foto: Andressa Anholete
Política
Congresso Nacional retoma trabalhos em fevereiro com 73 vetos de Lula na pauta
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Brasil
Após cirurgia, Lula recebe alta, mas ficará em repouso no fim de semana Lin
Crime aconteceu em SP e causou revolta
Brasil
Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes
Brasil
Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil
Fiscal do Ministério do Trabalho - Divulgação / MTE
Brasil
Trabalho escravo e tráfico de pessoas fazem Justiça registrar alta histórica em 2025
Fluffy foi devolvido à família após a ação
Brasil
Vídeo: Fuga com lulu-da-pomerânia termina na delegacia
Imagem de agentes da Polícia Federal
Brasil
Polícia Federal prende suspeito de planejar atentado terrorista no Brasil
Cão "Orelha", animal comunitário que morreu por maus-tratos
Brasil
Caso Orelha: Justiça dá 24 horas para redes removerem informações sobre adolescentes

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Cachorro morre enforcado em corrente no Noroeste
Suspeito confrontou a PM
Polícia
Morto em confronto na Capital, ladrão havia furtado mais de R$ 200 mil em joias