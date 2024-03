Com prÃªmio acumulado, Mega-Sena pode pagar R$ 75 milhÃµes nesta quinta-feira

Sem ganhadores do último sorteio que ocorreu na terça-feira (19), a Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 75 milhões nesta quinta-feira (21), pelo concurso 2.703.

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, outras 67 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 57.510,24 cada

O sorteio desta quinta ocorre às 20h (horário de Brasília e 19h no horário de Mato Grosso do Sul) em São Paulo.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 18h (hora local), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

