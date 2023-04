Comando vermelho faz ameaças a adolescentes que planejam ataques

Mensagem que está circulando nas redes sociais nesta semana, supostamente divulgada pelo Comando Vermelho, ameaça jovens que planejarem ameaças em escolas de todo Brasil, envolvendo massacre em escolas e creches.

Segundo o site Metrópoles, eles teriam proibido brincadeiras sobre o assunto e ameaçado quem desobedecer à ordem.

“Coe menorzada (sic) que ta brincando aí com essas parada de entrar em escola para querer fazer chacina mano. Pprt [papo reto] quem eu ver no status ou no Facebook eu vou pegar em casa, mano. Tem brincadeira certa não. Pai e mãe tenha acesso ao celular dos filhos de vocês pra depois não falar que nós (sic) é ruim !!!! Papo tá dado”, diz a publicação.

O alerta surge em momento de tensão nas redes de educação de todo País. Recentemente, ataques em unidades de ensino deixaram mortos e feridos, sendo um deles a uma creche em Blumenau, que vitimou quatro crianças.

Deixe seu Comentário

Leia Também