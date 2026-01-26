Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Comissão da Câmara aprova programa de internet gratuita para famílias de baixa renda

A "Bolsa Telecomunicações" prevê acesso à internet para estudantes da rede pública inscritos no CadÚnico

26 janeiro 2026 - 12h52Sarah Chaves
Relator Maurício CarvalhoRelator Maurício Carvalho   (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, projeto de lei que cria o Programa Bolsa Telecomunicações. O programa pretende para levar internet gratuita a famílias de baixa renda com alunos da rede pública de ensino básico e superior.

O objetivo é promover a inclusão digital e facilitar o acesso a estudos e serviços públicos para quem recebe benefícios como o Bolsa Família.

Quem pode participar
Pela proposta, podem participar do programa famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com filhos matriculados em escolas públicas. A prioridade é para aquelas com renda per capita mensal de até R$ 218.

Os critérios de acesso e permanência das famílias serão definidos em regulamento.

Mudanças no texto original
A comissão aprovou a versão (substitutivo) do relator, deputado Maurício Carvalho (União-RO), para o Projeto de Lei 2240/24, do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ).

O projeto original previa a oferta de internet gratuita para todas as residências com cidadãos inscritos no CadÚnico ou com crianças ou adolescentes matriculados em escolas públicas.

O relator restringiu o alcance do projeto para focar em famílias de baixa renda com estudantes da rede pública.
“É preciso reconhecer o acesso à internet como um direito que precisa ser assegurado a todos, ainda mais porque, como bem salienta o autor da proposta, "o acesso à internet é essencial para a educação, a inclusão social e a igualdade de oportunidades’”, reforçou Carvalho.

O Programa Bolsa Telecomunicações poderá receber recursos do governo federal, do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust), de doações públicas ou privadas e de outras fontes nacionais ou internacionais.

Preferencialmente, deverão ser usados recursos do orçamento federal, ficando o uso do Fust condicionado à aprovação do seu conselho gestor, que avaliará demandas de conectividade e capacidade das redes.


A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

 

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Empresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regime
Brasil
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina em 31 de janeiro
Protesto recente contra as mortes de trans e travestis
Brasil
Mesmo com queda, Brasil é o país que mais mata trans e travestis
Ministro Dias Toffoli -
Brasil
PF inicia oitivas no STF sobre suspeitas na compra do Banco Master
Mega-sena Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa
Brasil
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões
Vídeo: Queda de raio deixa feridos durante ato liderado por Nikolas Ferreira em Brasília
Brasil
Vídeo: Queda de raio deixa feridos durante ato liderado por Nikolas Ferreira em Brasília
Policiais legislativos participam de homenagem no Plenário da Câmara dos Deputados
Brasil
Concurso da Câmara tem novo edital para policial legislativo
Jhonatan de Jesus, ministro do TCU
Brasil
Relator do TCU deve dar aval à liquidação do Banco Master
Motorista ficou prensado ao tentar desatolar carro
Brasil
Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira
Foto: Gerada por IA
Brasil
Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado
Mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase
Brasil
CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados