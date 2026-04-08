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Comissão do Senado adia análise de indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público

Sabatina de dois nomes está prevista para a próxima quarta (15)

08 abril 2026 - 13h35Sarah Chaves
Andressa Anholete/Agência Senado Andressa Anholete/Agência Senado  

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado deve realizar, na próxima quarta-feira (15), a sabatina de dois indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Na sessão desta quarta-feira (8), foram apresentados os relatórios sobre as indicações de Márcio Barra Lima e Carl Olav Smith.

O presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), concedeu vista coletiva das matérias, adiando a análise para a próxima reunião.

Márcio Barra Lima é procurador regional da República desde 2014 e atua, desde 2019, na área criminal da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. A indicação (OFS 16/2025) teve relatoria do senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Já Carl Olav Smith é juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, desde 2022, ocupa o cargo de secretário-geral da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sua indicação (OFS 19/2025) foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

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