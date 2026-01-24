Concurso da Câmara tem novo edital para policial legislativo

A Câmara dos Deputados encaminhou ontem (23) para publicação no Diário Oficial da União um novo edital de concurso público, em cumprimento à decisão da Mesa Diretora.

O edital trata exclusivamente do cargo de Técnico Legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior. Estão previstas 40 vagas imediatas e 40 para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Na primeira etapa, os candidatos passarão por prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, investigação social e de vida pregressa, avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental.

A segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

Cronograma previsto

Inscrições: de 29 de janeiro a 20 de fevereiro

Pagamento da inscrição: até 12 de março

Provas objetiva e discursiva: 26 de abril

Etapas do concurso

Outros concursos em andamento

Seguem abertas as inscrições de outros editais da Câmara dos Deputados, destinados aos cargos de Analista Legislativo, nas especialidades Processo Legislativo e Gestão, e Técnico Legislativo, na especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.

O primeiro edital do concurso prevê inscrições até 26 de janeiro de 2026, com pagamento até 28 de janeiro, e aplicação das provas em 8 de março de 2026.

