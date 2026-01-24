Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Concurso da Câmara tem novo edital para policial legislativo

A seleção terá provas em todas as capitais e salário a partir de R$ 21 mil

24 janeiro 2026 - 19h14Sarah Chaves
Policiais legislativos participam de homenagem no Plenário da Câmara dos Deputados Policiais legislativos participam de homenagem no Plenário da Câmara dos Deputados   (Cleia Viana/Câmara dos Deputados )

A Câmara dos Deputados encaminhou ontem (23) para publicação no Diário Oficial da União um novo edital de concurso público, em cumprimento à decisão da Mesa Diretora.

O edital trata exclusivamente do cargo de Técnico Legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior. Estão previstas 40 vagas imediatas e 40 para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que já inclui o adicional de periculosidade.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Na primeira etapa, os candidatos passarão por prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, investigação social e de vida pregressa, avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental.
A segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

Cronograma previsto

Inscrições: de 29 de janeiro a 20 de fevereiro

Pagamento da inscrição: até 12 de março

Provas objetiva e discursiva: 26 de abril

Etapas do concurso

Outros concursos em andamento

Seguem abertas as inscrições de outros editais da Câmara dos Deputados, destinados aos cargos de Analista Legislativo, nas especialidades Processo Legislativo e Gestão, e Técnico Legislativo, na especialidade Assistente Legislativo e Administrativo.

O primeiro edital do concurso prevê inscrições até 26 de janeiro de 2026, com pagamento até 28 de janeiro, e aplicação das provas em 8 de março de 2026.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jhonatan de Jesus, ministro do TCU
Brasil
Relator do TCU deve dar aval à liquidação do Banco Master
Motorista ficou prensado ao tentar desatolar carro
Brasil
Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira
Foto: Gerada por IA
Brasil
Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado
Mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase
Brasil
CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição
Comando Militar do Oeste (CMO) - Foto: Vinícius Santos
Geral
Nascidos em 2008 já podem fazer o alistamento militar; para mulheres, é opcional
Arena da Baixada Estádio do Atlético Paranaense
Brasil
Estádios podem ter setor exclusivo para mulheres, crianças e pessoas com deficiência
Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde será celebrada a missa de comemoração
Brasil
Brasil e Santa Sé celebram 200 anos de relações diplomáticas
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasil
INSS abre agências no fim de semana para compensar suspensão de atendimentos
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa manda recolher lote de chocolate Laka e tira glitter proibido do mercado
 Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Brasil
Receita Federal faz leilão com iPhones, carro e joias

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'