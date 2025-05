Polícia Federal abre inscrições para concurso com salários de R$ 14.164 a R$ 26.800

O concurso da Polícia Federal com 1 mil vagas nas áreas de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista está com inscrições abertas de 26 de maio até às 18h (horário de Brasília) do dia 13 de junho, exclusivamente através do site do Cebraspe.



A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os cargos de delegado de Polícia Federal e perito criminal, em todas as especialidades, é de R$ 26.800. Já os cargos de escrivão, agente e papiloscopista contam com salário inicial de R$ 14.164,81.





Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. A taxa de inscrição varia conforme o cargo.



Para os cargos de escrivão, agente e papiloscopista, podem se inscrever graduados em qualquer curso de nível superior. Já as funções de delegado de Polícia Federal e perito criminal exigem formação específica.



Além das provas objetivas e discursivas o exame de aptidão terá avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social.



As avaliações objetiva e discursiva estão previstas para o dia 27 de julho. Para o cargo de delegado, a prova objetiva terá duração de 3h30 (pela manhã) e a discursiva 5h (à tarde).



Para os demais cargos (perito, escrivão, agente e papiloscopista), as provas objetiva e discursiva terão duração conjunta de 4h30, aplicadas no turno da tarde.



O concurso terá validade de seis meses a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.



A PF vai priorizar a lotação de novos servidores em estados da Amazônia Legal e em unidades situadas na faixa de fronteira do país. No entanto, para determinados cargos de perito criminal federal, as vagas estarão disponíveis exclusivamente no Distrito Federal.



De acordo com as regras do concurso, os cargos que terão lotação apenas em Brasilia são: Perito Criminal Federal – Área de Medicina Legal, Genética Forense, Engenharia Ambiental e Antropologia Forense.

