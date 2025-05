Concurso de diplomata terá salário inicial de R$ 22,5 mil

As inscrições para o novo concurso de diplomata, com 50 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56 no Itamaraty já estão abertas e podem ser realizadas até às 18h (horário de Brasília) do dia 4 de junho no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.



As oportunidades são para o cargo de terceiro-secretário, que é o início da carreira de diplomacia. Não é necessária uma formação específica para participar, mas é necessário ter algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação.



O Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) costuma exigir dos candidatos uma preparação de anos, pois tem cinco dias de provas sobre várias disciplinas, incluindo pelo menos duas línguas estrangeiras

As provas serão realizadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.



Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 229, mas doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem pedir a isenção do pagamento.



Das 50 vagas disponíveis, 10 estão reservadas para negros e três para pessoas com deficiência.

Uma convocação adicional de 75 candidatas mulheres ocorrerá na segunda fase do concurso, para "corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino", segundo o edital.



A primeira fase, com 240 questões objetivas, está prevista para o dia 20 de julho, em dois períodos. Já a segunda etapa com provas escritas, para os dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.



O concurso para diplomata exige conhecimento em várias disciplinas e é considerado um dos mais difíceis e concorridos do país, afirma Jean Marcel Fernandes, coordenador do curso preparatório para concursos de diplomata do Gran Concursos.



O que faz um diplomata

Os diplomatas são servidores públicos concursados que negociam os interesses do país em conferências internacionais e atendem os cidadãos brasileiros nos consulados, entre outras funções.



Quem passa neste concurso ingressa na carreira diplomática inicialmente como terceiro-secretário e é matriculado em um curso do Instituto Rio Branco. Com o passar dos anos, o profissional pode receber promoções até chegar ao cargo mais alto, de embaixador.



O processo seletivo é realizado todos os anos pelo Instituto Rio Branco (IRBr), academia diplomática brasileira subordinada ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília (DF).

