Confederação Nacional de Municípios estima prejuízos de R$ 9,5 bilhões no RS

O mais recente boletim da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre os desastres no Rio Grande do Sul aponta que, desde o início da tragédia até esta quinta-feira (16), as cidades gaúchas já registraram R$ 9,5 bilhões de prejuízos financeiros.

Desses R$ 9,5 bilhões, R$ 2,4 bilhões foram no setor público, R$ 2,5 bilhões no setor privado, com grande maioria dos prejuízos, até o momento, se concentrando no setor habitacional, com R$ 4,6 bilhões.

Ainda segundo os dados, 106,5 mil habitações foram impactadas pela tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, no entanto, a entidade reforça que os dados são parciais, já que as gestões enfrentam dificuldades para atualizarem seus sistemas informativos em tempo real.

Das habitações afetadas, 97,3 mil foram danificadas, enquanto outras 9,2 mil foram destruídas. Dos setores privados afetados, a agricultura foi a que mais sofreu com a tragédia, com R$ 1,8 bilhão em prejuízos.

