Confira o resultado da Dupla de Páscoa

O prêmio de R$ 26,9 milhões da Dupla de Páscoa, sorteado no sábado (20) no município de Nova Petrópolis-RS, saiu para duas apostas, nas cidades de Penápolis-SP e Sorocaba-SP. Cada uma vai receber R$ 13,4 milhões.

O segundo sorteio saiu para uma aposta: o acertador é de Brasília-DF. No primeiro sorteio saíram os números 08, 17, 19, 29, 44 e 46. No segundo, foram sorteados os números 02, 04, 05, 19, 35 e 41.

Essa foi a terceira edição do sorteio especial de Páscoa tendo a Dupla-Sena como modalidade principal. Foram feitas mais de 5,3 milhões de apostas e arrecadados R$ 54,06 milhões desde o início das apostas, no dia 11 de março. Desde o último dia 10, todas as apostas passaram a concorrer para a Dupla de Páscoa.

Proteja seu prêmio:

O bilhete impresso ao registrar a aposta na lotérica é ao portador, portanto, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso da aposta, anotando seus dados. As informações necessárias são nome completo e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio porque, caso o bilhete seja apresentado já contendo a identificação do apostador, o prêmio só será pago à pessoa titular dos dados constantes no bilhete. Os bilhetes não podem conter avarias ou rasuras que impeçam a verificação da autenticidade do documento.

Para as apostas registradas no Portal Loterias Online, o jogo já está vinculado ao CPF do cadastro do portal, o que garante ao apostador que somente ele poderá solicitar o resgate do prêmio.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Por isso, é importante que o apostador confira o resultado e vá buscar seu eventual prêmio o quanto antes.

