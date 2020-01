Conselho da Amazônia deve iniciar atividades em março, diz Mourão

Sarah Chaves, com informações do G1

Bolsonaro anuncia criação do Conselho da Amazônia coordenado por Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão coordenador do Conselho da Amazônia criado pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que pretende por em prática as ações do programa em março.

De acordo com o vice-presidente, o prazo é para os representantes dos ministérios responder as diretrizes. "Pretendo ter iniciativas andando em março. Vamos analisar do ponto de vista orçamentário também, no caso da força nacional ambiental, é mais uma questão de passagens e diárias. Tudo isso vamos levantar para integrar os trabalhos”, completou.

De acordo com Bolsonaro, o conselho busca coordenar ações nos ministérios com foco na proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Ainda segundo Mourão, a criação do Conselho ajudará a economia do Brasil e na atração de investimentos para o país. “Não tenho dúvidas, ajuda na economia. O problema do meio ambiente é transversal – saúde, defesa, educação – e a conclusão do presidente, com a criação do conselho, reconhece a importância do tema. E designando o vice-presidente para coordenar os trabalhos. Caso contrário, colocaria um 'Zé Bombinha' qualquer”, disse Mourão.

Já a Força Nacional Ambiental, assim como em ações de segurança pública, deve atuar mediante pedido de governadores ou, em casos pontuais, em apoio à Polícia Federal ou a outros órgãos federais. A tropa costuma ser utilizada em ações de policiamento ostensivo, de combate a crimes ambientais, bloqueios em rodovias, ações de defesa civil em caso de desastres e catástrofes e ações de polícia judiciária e perícias.

