Conta de Alexandre de Moraes é desativada em plataforma de Elon Musk

A conta do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na rede social X (antigo Twitter), apareceu como desativada na manhã desta sexta-feira (21).

Ao tentar acessar o perfil, usuários se depararam com a mensagem: "Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)".

De acordo com informações do STF, a decisão de desativar a conta partiu do próprio ministro, que já não a utilizava desde janeiro de 2024. Moraes havia manifestado, anteriormente, preocupação com a presença de perfis falsos que usavam seu nome na plataforma, alegando que as redes sociais não tomaram providências eficazes para removê-los.

A crítica do ministro sobre a falta de controle das plataformas digitais foi tema de debate no julgamento sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil. Moraes apontou a propagação de desinformação e a dificuldade em combater perfis inautênticos.

Além disso, o ministro aplicou uma multa de R$ 8,1 milhões à rede social X por descumprir decisões judiciais. Segundo ele, a plataforma não forneceu informações solicitadas sobre o influenciador Allan dos Santos, investigado por disseminação de informações falsas.

Apesar de ter sido banido das redes sociais pelo STF em 2021, Santos criou novos perfis e continuou suas atividades online. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos e é considerado foragido da justiça brasileira.

A plataforma X, controlada por Elon Musk, não comentou a decisão do ministro nem a aplicação da multa.

